ФСБ задержала иностранца из Средней Азии за содействие терроризму
Сотрудники ФСБ задержали иностранца в Хабаровском крае, который вербовал граждан Узбекистана в террористическую организацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.
«Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации», — уточнили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса России (содействие террористической деятельности). Иностранца арестовали.
Как уточнило агентство «РИА Новости», задержанный — выходец из стран Средней Азии. Террористическую организацию, участвовать в которой он призывал, не назвали.
19 июля ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках в Ставропольском крае. По этому делу задержали выходца из Центральной Азии. Задержанный — член запрещенной в России международной террористической организации.
После атаки он планировал выехать в Сирию, уточнили в ФСБ. Задержанный признался, что присягнул «Исламскому государству» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено) и по приказу группировки планировал совершить теракт.
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