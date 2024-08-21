В Хабаровске задержали иностранца за вербовку в террористическую организацию

ФСБ задержала иностранца из Средней Азии за содействие терроризму

Сотрудники ФСБ задержали иностранца в Хабаровском крае, который вербовал граждан Узбекистана в террористическую организацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

«Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации», — уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса России (содействие террористической деятельности). Иностранца арестовали.

Как уточнило агентство «РИА Новости», задержанный — выходец из стран Средней Азии. Террористическую организацию, участвовать в которой он призывал, не назвали.

19 июля ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках в Ставропольском крае. По этому делу задержали выходца из Центральной Азии. Задержанный — член запрещенной в России международной террористической организации.

После атаки он планировал выехать в Сирию, уточнили в ФСБ. Задержанный признался, что присягнул «Исламскому государству» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено) и по приказу группировки планировал совершить теракт.