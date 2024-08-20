 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атак

ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атак
Video

На научного сотрудника в Москве заведено уголовное дело о госизмене, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По версии спецслужбы, ученый по указанию Киева проводил DDoS-атаки на критически важные объекты. Мужчина задержан. Его имя, а также научная организация, в которой он работал, не уточняется.

Судя по кадрам, опубликованным ФСБ, ученого задержали еще зимой.

«По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники», — сообщили в ФСБ. По этому факту также возбуждено уголовное дело по ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Кроме того, по данным силовиков, он переводил деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения вооружения, военной техники и экипировки для ВСУ.

Материал дополняется.

Бизнес ухудшил оценки условий кредитования до антирекорда

Россияне назвали достойный размер оплаты труда

«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева

Предприниматели рассказали о новой проблеме с платежами из России в Китае

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Адвокат заявил о поддельной подписи генерала Попова на документах в деле

NASA обнаружило загадочный объект, который движется с огромной скоростью

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
госизмена ФСБ DDos-атаки
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. ВидеоПолитика, 16:51
Алаудинов назвал цель атаки ВСУ на мосты в Курской областиПолитика, 16:50
МПК прокомментировал недопуск российских журналистов на ПаралимпиадуСпорт, 16:49
ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атакПолитика, 16:46
У границы с Белоруссией Литва начала строить базу для бригады бундесвераПолитика, 16:42
Уоррен Баффет продал акции Bank of America ещё на $550 млнИнвестиции, 16:42
Матч «Факела» в чемпионате России не стали переносить из ВоронежаСпорт, 16:41
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Число вышедших на свободу фигурантов дела Абызова достигло пятиОбщество, 16:34
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКСПолитика, 16:31
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю на 31,4%Общество, 16:29
Дочерняя компания Газпромбанка «Инфраструктура ГЧП» поменяла названиеПресс-релиз, 16:24
«ТКС Холдинг» анонсировал план объявить квартальные дивиденды в 2024 годуИнвестиции, 16:19
Paramount получила новое предложение о покупке на $4,3 млрдЭкономика, 16:07
В РПЦ сочли новый закон о церкви на Украине актом «расправы»Политика, 16:07