ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атак

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На научного сотрудника в Москве заведено уголовное дело о госизмене, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По версии спецслужбы, ученый по указанию Киева проводил DDoS-атаки на критически важные объекты. Мужчина задержан. Его имя, а также научная организация, в которой он работал, не уточняется.

Судя по кадрам, опубликованным ФСБ, ученого задержали еще зимой.

«По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники», — сообщили в ФСБ. По этому факту также возбуждено уголовное дело по ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Кроме того, по данным силовиков, он переводил деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения вооружения, военной техники и экипировки для ВСУ.

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