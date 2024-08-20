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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили о непосредственном участии США в конфликте с Украиной

МИД: участие ЧВК в Курской области доказывает вовлеченность США в конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Участие американской частной военной компании (ЧВК) в боевых действиях на территории Курской области показывает, что США непосредственно поддерживают Киев в конфликте между Россией и Украиной, заявили в российском МИДе.

У России появились доказательства «участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию Российской Федерации», следует из заявления для СМИ, опубликованного на сайте ведомства.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Такие действия противоречат утверждениям администрации действующего президента США Джо Байдена о том, что американская сторона не имеет отношения ко вторжению ВСУ в Курскую область, и «со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы В.Зеленского», заявили в МИДе.

В ведомстве предупредили, что для привлечения участников американской ЧВК к ответственности проведут «необходимые следственные действия», и подчеркнули, что иностранные наемники являются «законной военной целью» после незаконного пересечения границы страны.

О том, что иностранных наемников, участвующих в военном конфликте на стороне Украины, ждет как минимум уголовная ответственность, в июне 2022 года заявили в Минобороны. Там подчеркнули, что попытки гарантировать наемникам правовую защиту, в частности — выдача «свежих паспортов» граждан Украины, «никого из них не спасут».

В мае 2023 года бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ участвовали более 2,5 тыс. иностранных наемников.

20 августа 2024 года законопроект, предусматривающий получение иностранными наемниками и их родственниками гражданства Украины, принял украинский парламент.

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