В МИДе заявили о непосредственном участии США в конфликте с Украиной

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Участие американской частной военной компании (ЧВК) в боевых действиях на территории Курской области показывает, что США непосредственно поддерживают Киев в конфликте между Россией и Украиной, заявили в российском МИДе.

У России появились доказательства «участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию Российской Федерации», следует из заявления для СМИ, опубликованного на сайте ведомства.

Такие действия противоречат утверждениям администрации действующего президента США Джо Байдена о том, что американская сторона не имеет отношения ко вторжению ВСУ в Курскую область, и «со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы В.Зеленского», заявили в МИДе.

В ведомстве предупредили, что для привлечения участников американской ЧВК к ответственности проведут «необходимые следственные действия», и подчеркнули, что иностранные наемники являются «законной военной целью» после незаконного пересечения границы страны.

О том, что иностранных наемников, участвующих в военном конфликте на стороне Украины, ждет как минимум уголовная ответственность, в июне 2022 года заявили в Минобороны. Там подчеркнули, что попытки гарантировать наемникам правовую защиту, в частности — выдача «свежих паспортов» граждан Украины, «никого из них не спасут».

В мае 2023 года бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ участвовали более 2,5 тыс. иностранных наемников.

20 августа 2024 года законопроект, предусматривающий получение иностранными наемниками и их родственниками гражданства Украины, принял украинский парламент.