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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов поздравил военных в зоне спецоперации со взятием Артемово

Министр обороны Белоусов поздравил военных со взятием под контроль Артемово
Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил соединения, участвовавшие во взятии под контроль населенного пункта Артемово в ДНР в зоне военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны.

Поздравительную телеграмму получили командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады. Как уточнили в ведомстве, бригада участвовала в боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на александро-калиновском направлении. В результате ваших решительных действий противник несет потери и отступает дальше на Запад», — отметил Белоусов в поздравительной телеграмме.

Еще одно поздравление министр направил 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригаде. Она выполняет боевые задачи «на самых сложных направлениях» в составе группировки войск «Центр».

«Ваши действия по освобождению населеного пункта Артеово являются образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма», — написал Белоусов.

За мужество и героизм более 4 тыс. военнослужащих бригады награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия, уточнили в Минобороны. Белоусов поблагодарил гвардейцев за «верность Отечеству и присяге».

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О том, что российские военные взяли под контроль один из населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово (украинское название — Зализное) в ДНР, Минобороны сообщило 19 августа. Тогда же под контроль была взята железнодорожная станция Выемка.

Артемово (Зализное) — небольшой город, расположенный к юго-востоку от Дзержинска (Торецка). До начала военных действий в 2022 году там проживали около 5 тыс. человек. Основным предприятием была шахта имени Артема.

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Минобороны Андрей Белоусов ДНР российские военные
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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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