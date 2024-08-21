Белоусов поздравил военных в зоне спецоперации со взятием Артемово
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил соединения, участвовавшие во взятии под контроль населенного пункта Артемово в ДНР в зоне военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны.
Поздравительную телеграмму получили командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады. Как уточнили в ведомстве, бригада участвовала в боях за Авдеевку, Бердычи и Новоалександровку.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на александро-калиновском направлении. В результате ваших решительных действий противник несет потери и отступает дальше на Запад», — отметил Белоусов в поздравительной телеграмме.
Еще одно поздравление министр направил 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригаде. Она выполняет боевые задачи «на самых сложных направлениях» в составе группировки войск «Центр».
«Ваши действия по освобождению населеного пункта Артеово являются образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма», — написал Белоусов.
За мужество и героизм более 4 тыс. военнослужащих бригады награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия, уточнили в Минобороны. Белоусов поблагодарил гвардейцев за «верность Отечеству и присяге».
О том, что российские военные взяли под контроль один из населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово (украинское название — Зализное) в ДНР, Минобороны сообщило 19 августа. Тогда же под контроль была взята железнодорожная станция Выемка.
Артемово (Зализное) — небольшой город, расположенный к юго-востоку от Дзержинска (Торецка). До начала военных действий в 2022 году там проживали около 5 тыс. человек. Основным предприятием была шахта имени Артема.
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области
В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году
Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов