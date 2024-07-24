Кеннеди-младший предрек революцию и классовую войну в США

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

В США грядет революция, заявил независимый кандидат в президенты государства Роберт Кеннеди-младший в своем X (Twitter).

«В этой стране будет революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена темными, регрессивными силами. Выбор за нами», — отметил Кеннеди.

К публикации он прикрепил часть интервью, в котором заявил, что борьба за власть в США вышла за пределы противостояния демократов и республиканцев и стала классовой войной. Кеннеди добавил, что 54% американцев не могут заработать достаточно денег на удовлетворение базовых человеческих потребностей.

В апреле 2023 года Роберт Кеннеди-младший решил баллотироваться в президенты от Демократической партии, но после выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата. Он обещает положить конец «коррумпированному слиянию государственной власти и корпораций».

Кандидат на выборы от Республиканской партии Дональд Трамп предложил Кеннеди высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку, сообщила The Washington Post со ссылкой на четыре источника. По их словам, Трамп предложил оппоненту курировать вопросы здравоохранения и медицины.

Если Кеннеди согласится, он, по словам собеседников издания, может получить должность на уровне кабинета министров или пост, который не утверждает сенат. Советники Трампа считают, что Кеннеди не подойдет на эту должность, поскольку он выступал против вакцинации.