В Киевской области сообщили о работе ПВО
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киевской области, сообщает городская военная администрация в телеграм-канале. Сигналы тревоги запустили в 1:41 мск.
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО в регионе.
До этого воздушную тревогу в области объявили в 23:01 мск, через 13 минут ее отключили.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
После начала специальной военной операции на Украине периодически сообщают о взрывах и работе ПВО в регионах. Так, в ночь на 20 августа украинские СМИ передавали, что в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы. Утром 20 августа рядом с Киевом сработала система ПВО, до этого в столице звучала воздушная тревога.
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