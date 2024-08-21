В Киевской области сообщили о работе ПВО

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киевской области, сообщает городская военная администрация в телеграм-канале. Сигналы тревоги запустили в 1:41 мск.

Власти Киевской области сообщили о работе ПВО в регионе.

До этого воздушную тревогу в области объявили в 23:01 мск, через 13 минут ее отключили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

После начала специальной военной операции на Украине периодически сообщают о взрывах и работе ПВО в регионах. Так, в ночь на 20 августа украинские СМИ передавали, что в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы. Утром 20 августа рядом с Киевом сработала система ПВО, до этого в столице звучала воздушная тревога.