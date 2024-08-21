В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

Власти Курской области объявили ракетную опасность в регионе, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — рекомендовал Смирнов.

В МЧС Курской области призвали жителей также пройти в укрытие.

В Белгородской области также объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал глава региона.

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Военные действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район. Во всей области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).

Одновременно с наступлением ВСУ под Курском усилились обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области, Гладков заявлял об «активности врага» на границе Краснояружского района. 15 августа в Белгородской области вслед за Курской ввели режим ЧС федерального характера.