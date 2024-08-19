Ракетная опасность в Курской области продлилась почти час

В Курской области отменили ракетную опасность спустя 50 минут, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Это был пятый сигнал ракетной опасности в регионе за ночь. Предыдущие длились от четырех до 18 минут. В регионе продолжает действовать опасность атаки беспилотников.

Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов, сообщил Смирнов. Минобороны России отчитывается о предотвращении попыток прорыва. В Курской области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции.