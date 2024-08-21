В Аргентине ввели карантин на судне из-за возможной оспы обезьян

Власти Аргентины ввели карантин на торговом судне из-за подозрений, что один из членов экипажа заразился обезьяньей оспой, сообщил портал Infobae со ссылкой на источники в Военно-морской лиге страны.

По словам собеседника портала, судно Ina Lotte под флагом Либерии, курсировавшее по реке Парана, было изолировано в нескольких километрах от города Росарио. О больном с симптомами оспы обезьян сообщил капитан судна. На борт ступила команда врачей для проведения необходимых анализов, до того, как придут результаты, никто не может покинуть борт.

В городе Росарио находится крупный сельскохозяйственный порт, судно прибыло в Аргентину за грузом зерна.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. Среди его симптомов оказались температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Тяжелое течение заболевания характерно для людей со слабым иммунитетом, детей и беременных женщин.

14 августа 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Поводом стало распространение оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Вирус распространился в соседние страны, в том числе Бурунди, Кению, Руанду и Уганду.

ВОЗ приняла временные рекомендации по борьбе с вспышкой оспы обезьян. Среди мер: координация действий, совместный эпиднадзор и расширение лабораторной диагностики, расширение медпомощи заболевшим, укрепление трансграничного сотрудничества, вакцинация и др.