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Военная операция на Украине ,  
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Село Новая Таволжанка подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Гладков: двухквартирный дом в Новой Таволжанке сгорел после обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. «В результате прямого попадания сгорел двухквартирный дом, еще один дом поврежден», — уточнил Гладков.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

17 августа села Дроновка и Графовка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. В первом селе снаряд попал в частный дом, в результате здание загорелось, но собственник смог самостоятельно потушить пожар. В Графовке повреждения получила местная линия газо- и электроснабжения, на одной из улиц пропал свет. Пострадавших в результате обстрела не было.

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Белгородская область обстрел ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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