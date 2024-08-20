Село Новая Таволжанка подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. «В результате прямого попадания сгорел двухквартирный дом, еще один дом поврежден», — уточнил Гладков.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

17 августа села Дроновка и Графовка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. В первом селе снаряд попал в частный дом, в результате здание загорелось, но собственник смог самостоятельно потушить пожар. В Графовке повреждения получила местная линия газо- и электроснабжения, на одной из улиц пропал свет. Пострадавших в результате обстрела не было.