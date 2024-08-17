Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух сел

Села Дроновка и Графовка подверглись обстрелам со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

В первом селе снаряд попал в частный дом в селе Дроновка. В результате здание загорелось, но собственник оперативно потушил пожар. Во втором повреждения получила местная линия газо- и электроснабжения, на одной из улиц пропало электричество. Последствия начнут устранять после согласования ситуации с Минобороны, уточнил Гладков.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

9 августа в Курской области ввели режим ЧС федерального характера. В тот же день там, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористических операций (КТО). 15 августа в Белгородской области также ввели режим ЧС федерального характера. Такие меры приняли в связи с обострением ситуации в приграничье после нападения ВСУ на Курскую область 6 августа, где сих пор идут боевые действия.