В Киеве в руках посетителя кафе взорвалась учебная граната

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Взрыв гранаты произошел в Киеве в кафе на улице Рейтарской, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Позже он уточнил, что граната была учебной. «По уточненной информации, на улице Рейтарской в одном из кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении», — написал он.

Никто не пострадал, разрушений нет, добавил глава города.

Взрыв произошел в заведении «Зигзаг», когда официант передал гранату одному из гостей, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В полиции отметили, что ни официант, ни бармен не сотрудничают с ними, а посетитель, в руках которого сдетонировала граната, скрылся с места происшествия.