Губернатор Кубани Кондратьев: в Апшеронске после взрыва газа рухнул торговый ряд

В Апшеронске после взрыва газа обрушился торговый ряд

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Торговый ряд разрушен в центре Апшеронска в результате взрыва газа, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, есть пострадавшие. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь», — написал глава региона.

По словам Кондратьева, причины ЧП выясняют следственные органы. На месте работают около 30 пожарных и спасателей и 10 единиц техники, специалисты разбирают завалы.

По данным прокуратуры Апшеронского района, в результате ЧП пострадали четыре человека. По факту взрыва газа сотрудники ведомства организовали проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил о 14 пострадавших в результате ЧП.

Из-под завалов вытащили одного человека, сообщили в региональном МЧС. По информации спасателей, разрушение строительных конструкций произошло из-за взрыва газовоздушной смеси.

Площадь обрушения торгового ряда составила 100 кв. м, впоследствии возник пожар на площади 30 кв. м. Возгорание локализовали, добавили в ведомстве.

15 июля на строительной площадке ООО «Дагспецстрой» в Чечне произошел взрыв. Пять человек погибли, все они были работниками стройки. Не менее 26 человек пострадали. СК возбудил дело по ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.