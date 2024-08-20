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Военная операция на Украине ,  
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В Курске начали выдавать жителям приграничья жилищные сертификаты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

Жители приграничных районов Курской области, которые находятся у родственников или в пунктах временного размещения (ПВР), начали получать жилищные сертификаты на приобретение жилья, рассказал РБК в телемарафоне ЧЭЗ мэр Курска Игорь Куцак.

«В регион уже доведены первые средства в размере практически 2 млрд руб. и уже первые земляки получают жилищные сертификаты на приобретение жилья», — сказал глава города. По его словам, поддержку оказывают российское правительство и федеральный центр.

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ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа, боевые действия продолжаются на курском направлении до сих пор.

На следующий день первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Минфину поручили обеспечить перевод 1,8 млрд руб. для предоставления жителям Курской области сертификатов на переселение. Как уточнил чиновник, всего правительство получило заявки на переселение от 2,5 тыс. семей.

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Курская область жилье сертификаты переселение мэр города
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