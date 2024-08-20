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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Алаудинов: ВСУ вошли в Курскую область, чтобы заставить Москву ослабить давление
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Целью наступления Украины в Курской области была попытка заставить Россию полностью отказаться от действий на других направлениях, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«По их планам должно было получиться так, чтобы мы максимально расширились, и чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения», — приводит его слова ТАСС.

Алаудинов подчеркнул, что украинские военные не добились этого. Операцию в Курской области готовили Великобритания и США, добавил он.

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Политика
Апти Алаудинов

Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью операции «создание буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».

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