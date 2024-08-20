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Экономика ,  
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Paramount получила новое предложение о покупке на $4,3 млрд

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Медиагруппа Paramount Global получила от бизнесмена Эдгара Бронфмана-младшего предложение на $4,3 млрд о покупке холдинга National Amusements Inc, который владеет большинством акций компании, сообщает Bloomberg.

Предложение Бронфмана предполагает аннулирование сделки со Skydance Media, на которую ранее Paramount Global уже согласилась.

Бизнесмен предложил за National Amusements $1,75 млрд. Кроме того, он намерен инвестировать еще $1,5 млрд в Paramount Global.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Skydance Media и Paramount Global объявили о слиянии в июле, что стало результатом многомесячных переговоров. Как отмечает Bloomberg, соглашение предусматривает период длительностью 45 дней, в течение которого Paramount может рассматривать и другие предложения. Срок его действия истекает «в среду вечером» (21 августа. — РБК).

По данным BBC, решение приняли на фоне трансформации индустрии развлечений. Как отметил американский телеканал CNBC, слияние позволит основателю Skydance Дэвиду Эллисону стать новым влиятельным лицом в Голливуде.

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медиагруппа Paramount сделка покупка
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