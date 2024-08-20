Суд продлил арест четырем соучастникам теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Андрей Любимов / РБК

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Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» до 22 ноября, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о Касимове Алишере, а также об Аминчоне, Диловаре и Исроиле Исломовых. Их обвиняют по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт, повлекший причинение смерти человеку). Все они занесены в реестр террористов и экстремистов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ворвавшиеся в помещение террористы открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Исломовых арестовали вечером 25 марта, а Алишера Касимова — на следующий день.

16 августа до 22 ноября срок содержания под стражей продлили четырем другим фигурантам теракта: Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.

19 августа на тот же срок продлен арест Лутфуллои Назримаду, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону, Шарипзоде Мухаммаду Зору.