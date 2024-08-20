 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Суд продлил арест четырем соучастникам теракта в «Крокус Сити Холле»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд продлил арест четырем соучастникам теракта в «Крокус Сити Холле»
Video

Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» до 22 ноября, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о Касимове Алишере, а также об Аминчоне, Диловаре и Исроиле Исломовых. Их обвиняют по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт, повлекший причинение смерти человеку). Все они занесены в реестр террористов и экстремистов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ворвавшиеся в помещение террористы открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Исломовых арестовали вечером 25 марта, а Алишера Касимова — на следующий день.

16 августа до 22 ноября срок содержания под стражей продлили четырем другим фигурантам теракта: Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.

19 августа на тот же срок продлен арест Лутфуллои Назримаду, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону, Шарипзоде Мухаммаду Зору.

Предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» добавили две статьи
Общество
Муродали Рачабализода,&nbsp;Мухаммадсобир&nbsp;Файзов и&nbsp;Шамсидин&nbsp;Фаридуни (слева направо)

Теги
«Крокус Сити Холл» Басманный суд продление ареста террористы
Материалы по теме
Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
Общество
Суд продлил арест еще четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»
Общество
Предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» добавили две статьи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. ВидеоПолитика, 16:51
Алаудинов назвал цель атаки ВСУ на мосты в Курской областиПолитика, 16:50
МПК прокомментировал недопуск российских журналистов на ПаралимпиадуСпорт, 16:49
ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атакПолитика, 16:46
У границы с Белоруссией Литва начала строить базу для бригады бундесвераПолитика, 16:42
Уоррен Баффет продал акции Bank of America ещё на $550 млнИнвестиции, 16:42
Матч «Факела» в чемпионате России не стали переносить из ВоронежаСпорт, 16:41
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Число вышедших на свободу фигурантов дела Абызова достигло пятиОбщество, 16:34
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКСПолитика, 16:31
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю на 31,4%Общество, 16:29
Дочерняя компания Газпромбанка «Инфраструктура ГЧП» поменяла названиеПресс-релиз, 16:24
«ТКС Холдинг» анонсировал план объявить квартальные дивиденды в 2024 годуИнвестиции, 16:19
Paramount получила новое предложение о покупке на $4,3 млрдЭкономика, 16:07
В РПЦ сочли новый закон о церкви на Украине актом «расправы»Политика, 16:07