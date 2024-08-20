 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МСП и ЦБ запустили для бизнеса приграничных регионов кредитную программу

Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудник шиномонтажной мастерской&nbsp;в&nbsp;Белгороде
Сотрудник шиномонтажной мастерской в Белгороде (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Корпорация МСП и Центробанк открыли программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса в приграничных регионах, сообщила корпорация в пресс-релизе (есть у РБК).

«Общий лимит составит 10 млрд руб. Предприниматели смогут получить до 30 млн руб. по ставке не выше ключевой (18%. — РБК), она действует год с момента выдачи кредита», — говорится в сообщении.

Займы будут компенсированы поручительством МСП с повышенным уровнем покрытия, их будут выдавать с сентября в пяти банках-партнерах. Воспользоваться кредитом могут предприниматели Брянской, Курской и Белгородской областей без ограничений по отраслям.

Курским бизнесменам дадут налоговые отсрочки
Бизнес
Михаил Мишустин

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов предпринимателям в Курской области. Минфин должен подготовить проект решения в течение десяти дней.

Отсрочка будет предоставлена «на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты» и коснется «предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области».

В Курской области с начала августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов области. К тому времени из опасных районов уехали более 120 тыс. человек, всего эвакуации подлежали 180 тыс.

Бизнес ухудшил оценки условий кредитования до антирекорда

Россияне назвали достойный размер оплаты труда

«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева

Предприниматели рассказали о новой проблеме с платежами из России в Китае

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Адвокат заявил о поддельной подписи генерала Попова на документах в деле

NASA обнаружило загадочный объект, который движется с огромной скоростью

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Банки кредит МСП ЦБ
Материалы по теме
Курским бизнесменам дадут налоговые отсрочки
Бизнес
В Курской области предложили дать предпринимателям отсрочку по налогам
Бизнес
Россияне взяли ипотеки на ₽777,2 млрд перед завершением льготных программ
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
«Аэрофлот» назвал, когда возобновит прямые рейсы из Москвы на БалиОбщество, 15:12
С чем сталкиваются россияне, получившие наследство за рубежомPro, 15:12
Минстрой предложил повысить средние цены на жилье в РоссииНедвижимость, 15:12
Четыре человека получили ранения при обстреле Белгородской областиПолитика, 15:12
Какова обстановка в граничащих с Украиной районах. КартаПолитика, 15:11
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:10
Вильфанд не исключил возвращение 30-градусной жары в МосквуОбщество, 15:04
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Ремонты на НПЗ и запрет на экспорт топлива: что будет с ценами на бензинАвто, 15:01
Суперкомпьютер повысил шансы «Зенита» на победу в РПЛ после пяти туровСпорт, 15:01
МСП и ЦБ запустили для бизнеса приграничных регионов кредитную программуФинансы, 14:53
Консультант Мосбиржи сообщил о планах площадки оспорить санкции СШАИнвестиции, 14:47
Минобороны заявило о срыве атак ВСУ в Суджанском и Кореневском районахПолитика, 14:44
Путин посетил школу в Беслане, где произошел теракт. ВидеоПолитика, 14:42
В Крыму завершили строительство трассы из Симферополя в поселок МирныйОбщество, 14:42