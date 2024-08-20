МСП и ЦБ запустили для бизнеса приграничных регионов кредитную программу

Сотрудник шиномонтажной мастерской в Белгороде (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Корпорация МСП и Центробанк открыли программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса в приграничных регионах, сообщила корпорация в пресс-релизе (есть у РБК).

«Общий лимит составит 10 млрд руб. Предприниматели смогут получить до 30 млн руб. по ставке не выше ключевой (18%. — РБК), она действует год с момента выдачи кредита», — говорится в сообщении.

Займы будут компенсированы поручительством МСП с повышенным уровнем покрытия, их будут выдавать с сентября в пяти банках-партнерах. Воспользоваться кредитом могут предприниматели Брянской, Курской и Белгородской областей без ограничений по отраслям.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов предпринимателям в Курской области. Минфин должен подготовить проект решения в течение десяти дней.

Отсрочка будет предоставлена «на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты» и коснется «предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области».

В Курской области с начала августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов области. К тому времени из опасных районов уехали более 120 тыс. человек, всего эвакуации подлежали 180 тыс.