Курским бизнесменам дадут налоговые отсрочки

В Курской области почти две недели продолжаются бои с ВСУ, свои дома покинули десятки тысяч человек. Местные предприниматели смогут год не платить налоги и страховые взносы. Проект постановления появится к концу августа

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Предприниматели, ведущие бизнес на приграничных территориях Курской области, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, распорядился премьер Михаил Мишустин.

Отсрочка продлится год, после чего на выплату дадут рассрочку. Премьер поручил Минфину в течение десяти дней сформировать проект соответствующего акта правительства.

«Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства», — сказано в сообщении.

В Курской области с начала августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов области. К тому времени из опасных районов уехали более 120 тыс. человек, всего эвакуации подлежали 180 тыс.

Украинская сторона объясняет свои действия желанием улучшить будущие переговорные позиции. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.