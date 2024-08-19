Курским бизнесменам дадут налоговые отсрочки
Предприниматели, ведущие бизнес на приграничных территориях Курской области, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, распорядился премьер Михаил Мишустин.
Отсрочка продлится год, после чего на выплату дадут рассрочку. Премьер поручил Минфину в течение десяти дней сформировать проект соответствующего акта правительства.
«Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства», — сказано в сообщении.
В Курской области с начала августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов области. К тому времени из опасных районов уехали более 120 тыс. человек, всего эвакуации подлежали 180 тыс.
Украинская сторона объясняет свои действия желанием улучшить будущие переговорные позиции. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
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