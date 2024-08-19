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Военная операция на Украине ,  
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Курским бизнесменам дадут налоговые отсрочки

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Военная операция на Украине
В Курской области почти две недели продолжаются бои с ВСУ, свои дома покинули десятки тысяч человек. Местные предприниматели смогут год не платить налоги и страховые взносы. Проект постановления появится к концу августа
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Предприниматели, ведущие бизнес на приграничных территориях Курской области, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, распорядился премьер Михаил Мишустин.

Отсрочка продлится год, после чего на выплату дадут рассрочку. Премьер поручил Минфину в течение десяти дней сформировать проект соответствующего акта правительства.

«Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Минфину поручено внести в десятидневный срок проект соответствующего акта правительства», — сказано в сообщении.

В Курской области с начала августа продолжаются боевые действия в связи с прорывом украинских подразделений на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов области. К тому времени из опасных районов уехали более 120 тыс. человек, всего эвакуации подлежали 180 тыс.

Украинская сторона объясняет свои действия желанием улучшить будущие переговорные позиции. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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