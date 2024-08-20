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Политика ,  
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Байден вспомнил слова Киссинджера о России

Байден процитировал слова Киссинджера о Европе после Наполеона
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Президент США Джо Байден, выступая на съезде Демократической партии в Чикаго, вспомнил слова покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона не смотрела на Россию без опаски.

«Я потратил в общей сложности около 190 часов с главами государств, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию. За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — сказал американский президент (цитата по C-SPAN).

Киссинджер умер в ноябре 2023 года. Он занимал ключевые посты в администрации США во время холодной войны, был идеологом разрядки отношений с СССР, также восстановил связи с Китаем.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия. По данным The Telegraph, НАТО разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику на фронт в случае крупной наземной войны с Россией в Европе.

Угрозы нападения России на НАТО не существует, заявлял президент Владимир Путин. «Это чушь, понимаете, бред собачий», — говорил он.

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Джо Байден Генри Киссинджер США Россия НАТО
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Генри Киссинджер фото

Генри Киссинджер

политик, дипломат, бывший госсекретарь США
27 мая 1923 года
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