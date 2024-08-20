Байден вспомнил слова Киссинджера о России

Джо Байден (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Президент США Джо Байден, выступая на съезде Демократической партии в Чикаго, вспомнил слова покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона не смотрела на Россию без опаски.

«Я потратил в общей сложности около 190 часов с главами государств, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, добавив в НАТО Финляндию и Швецию. За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — сказал американский президент (цитата по C-SPAN).

Киссинджер умер в ноябре 2023 года. Он занимал ключевые посты в администрации США во время холодной войны, был идеологом разрядки отношений с СССР, также восстановил связи с Китаем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия. По данным The Telegraph, НАТО разрабатывает маршруты, по которым можно было бы перебросить американские войска и бронетехнику на фронт в случае крупной наземной войны с Россией в Европе.

Угрозы нападения России на НАТО не существует, заявлял президент Владимир Путин. «Это чушь, понимаете, бред собачий», — говорил он.