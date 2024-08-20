В Приморье из-за ливней обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья частично обрушился из-за сильных дождей. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«В настоящее время движение по данному мосту закрыто», — говорится в публикации.

За минувшие сутки во Владивостоке выпало почти 120 мм осадков из-за тропического ливня. В городе затопило подвалы многоквартирных домов и больниц, из-за осадков там перекрывали движение трамваев.

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Как предупредили в МЧС региона, в ночь на 22 августа Приморье вновь накроет циклон.

В начале августа в Приморье из-за сильных ливней было нарушено транспортное сообщение с 20 населенными пунктами. Тогда было зафиксировано 26 переливов автодорог, спасатели организовывали работу четырех лодочных переправ.