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В Приморье из-за ливней обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья частично обрушился из-за сильных дождей. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«В настоящее время движение по данному мосту закрыто», — говорится в публикации.

За минувшие сутки во Владивостоке выпало почти 120 мм осадков из-за тропического ливня. В городе затопило подвалы многоквартирных домов и больниц, из-за осадков там перекрывали движение трамваев.

В Приморье из-за ливней обрушился автомобильный мост
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Как предупредили в МЧС региона, в ночь на 22 августа Приморье вновь накроет циклон.

Власти Владивостока сообщили о последствиях сильного ливня в городе
Общество
Фото:Администрация Владивостока

В начале августа в Приморье из-за сильных ливней было нарушено транспортное сообщение с 20 населенными пунктами. Тогда было зафиксировано 26 переливов автодорог, спасатели организовывали работу четырех лодочных переправ.

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Теги
Приморье Приморский край автомобильный мост
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