Владивосток затопило из-за тропического циклона. Видео

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Во Владивостоке выпало почти 120 мм осадков в результате тропического ливня, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Из-за сильных осадков пострадали соцучреждения. В частности, в краевой детской клинической больнице № 1 и владивостокской клинической больнице № 1 откачивали воду из подвалов.

Вице-мэр города Дмитрий Свитайло сообщил, что самая сложная ситуация с подтоплениями сложилась в районе улиц Спортивной и Фадеева на юго-востоке центральной части города, там затопило подвалы порядка 12 многоквартирных домов. В связи с подтоплением путей движение трамваев в городе приостанавливалось. Кроме Владивостока от дождя пострадали Анучинский район и Спасский муниципальный округ, которые расположены северо-восточнее города.

По данным Примгидромета, во Владивостоке и Анучинском районе выпало от двух до трех декадных норм осадков. Приморский край пока находится под воздействием активного атмосферного фронта, отметили в ведомстве.

«Сегодня фронт уйдет на Японское море, дожди прекратятся везде», — сообщили в Примгидромете.

Ночью 22 августа и утром 23-го бóльшая часть Приморского края снова окажется под влиянием тропического циклона, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном МЧС. Вновь ожидаются сильный дождь и гроза, на южном побережье ветер усилится до 23 м/с. Местами возможны подъем воды и подтопление территорий.