Власти Владивостока сообщили о последствиях сильного ливня в городе

Количество осадков за вечер 19 августа и ночь 20-го во Владивостоке оказалось в два раза больше, чем было спрогнозировано — 113 мм, сообщает мэр города Константин Шестаков.

«Во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков, что в два раза превысило первоначальный прогноз синоптиков», — написал он в телеграм-канале.

Шестаков добавил, что из-за ливней на электрических сетях произошло 24 аварии. На данный момент большинство из них уже устранили, а оставшиеся шесть ремонтируют.

Администрация Владивостока в телеграм-канале сообщила, что на фоне непогоды было остановлено движение трамваев из-за нанесенного водой на трамвайные пути мусора и щебня. Позднее, движение транспорта восстановили.

«РБК Приморье» писал, что в результате непогоды затопило несколько улиц в городе, в частности, дворы, первые этажи и подвалы домов на улице Фадеева и Спортивной, торговый центр на Светланской, подземные переходы в центре, во многих районах с лестниц текли «водопады». В дворах ЖК «Фрегат» и нового микрорайона Патрокл сошли сели.

Ранее, 19 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае из-за ожидающихся сильных дождей.

В начале августа в Приморье из-за сильных ливней было нарушено транспортное сообщение с 20 населенными пунктами. Тогда было зафиксировано 26 переливов автодорог, спасатели организовывали работу четырех лодочных переправ.