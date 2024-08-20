Джон Хили (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Российское посольство в Великобритании осудило заявление британского министра обороны Джона Хили по ситуации в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Хили написал колонку в газете Sunday Express о событиях в Курской области. Глава Минобороны Британии заявил, что страна «должна гордиться» тем, что британское оружие используется Украиной в российском регионе. Хили отметил, что право Киева на самооборону включает проведение операций на территории России при условии, что они соответствуют международному праву.

Слова Хили «пропитаны лицемерием», считают дипломаты. В посольстве заявили, что партия Хили — Лейбористская — приложила усилия для разжигания конфликтов по всему миру, в том числе на Украине.

«Глубоко аморальны высказывания Джона Хили о «гордости» в связи с британской поддержкой Украины — в первую очередь по отношению к мирным жителям российских регионов, против которых киевский режим применяет те самые вооружения», — цитирует агентство заявление посольства.

В диппредставительстве отметили, что заявление Хили демонстрирует причастность Лондона к планированию «эскалационных акций» Киева, в частности атаки на Курскую область. Тезис о достигнутых вооруженными силами Украины (ВСУ) своих целей в российском регионе оторван от реальности, добавили в ведомстве.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. жителей, отчитывался врио губернатора Алексей Смирнов.

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.