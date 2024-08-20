Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею
Военный из КНДР пересек границу с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник среди южнокорейских военных.
По данным агентства, солдаты из Южной Кореи обнаружили военного в пределах зоны, которая разделяет две страны в восточной части границы. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) подтвердил дезертирство солдата, власти проводят расследование.
После его побега армия КНДР не проявляла аномальной активности, заявило агентство.
Ранее, 11 августа, Северная Корея в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором, писало Yonhap.
В конце июля Южная Корея и США призвали Пхеньян прекратить запуски шаров с мусором. В КНДР кампанию по запуску шаров с мусором назвали ответом на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами.
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro
Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»
Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью
Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео
Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов