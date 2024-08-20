Yonhap: военный из КНДР перебежал в Южную Корею в восточной части границы

Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею

Военный из КНДР пересек границу с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник среди южнокорейских военных.

По данным агентства, солдаты из Южной Кореи обнаружили военного в пределах зоны, которая разделяет две страны в восточной части границы. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) подтвердил дезертирство солдата, власти проводят расследование.

После его побега армия КНДР не проявляла аномальной активности, заявило агентство.

Ранее, 11 августа, Северная Корея в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором, писало Yonhap.

В конце июля Южная Корея и США призвали Пхеньян прекратить запуски шаров с мусором. В КНДР кампанию по запуску шаров с мусором назвали ответом на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами.