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Политика ,  
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Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею

Yonhap: военный из КНДР перебежал в Южную Корею в восточной части границы

Военный из КНДР пересек границу с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник среди южнокорейских военных.

По данным агентства, солдаты из Южной Кореи обнаружили военного в пределах зоны, которая разделяет две страны в восточной части границы. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) подтвердил дезертирство солдата, власти проводят расследование.

После его побега армия КНДР не проявляла аномальной активности, заявило агентство.

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Ранее, 11 августа, Северная Корея в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором, писало Yonhap.

В конце июля Южная Корея и США призвали Пхеньян прекратить запуски шаров с мусором. В КНДР кампанию по запуску шаров с мусором назвали ответом на распространение пропагандистских листовок Сеулом аналогичными методами.

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Теги
Северная Корея дезертирство Южная Корея
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Военнослужащий из КНДР сбежал в Южную Корею
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