Зеленский заявил «о миллионах и миллионах» уехавших с Украины граждан

Украина еще никогда не сталкивалась с таким большим оттоком населения, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед сотрудниками Министерства иностранных дел Украины. Видео выступления он опубликовал у себя в телеграм-канале.

«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей <...> речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Президент также анонсировал создание нового министерства, задача которого будет защита общих интересов украинцев за рубежом. По его словам, граждане, которые выехали за границу, находятся «под воздействием российской пропаганды» и лишены культурной связи со своей страной.

В середине июля 2024 года директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что менее чем через десять лет численность населения Украины сократится и в стране будут проживать не более 35 млн человек. Она тогда уточнила, что речь идет о территории Украины в границах 1991 года.

Согласно данным украинского Госстата, к январю 2014 года население Украины сократилось до 45,2 млн человек, а к началу 2022-го — до 41 млн. Украинский институт будущего оценивал численность населения страны до начала боевых действий в феврале 2022 года в 37,6 млн, а в мае 2023-го — в 29 млн человек.