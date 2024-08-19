Колесо обозрения с людьми в Москве остановилось из-за сбоя на подстанции

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Колесо обозрения в Измайловском кремле в Москве, на котором 19 августа застряли десять человек, остановилось из-за внезапного отключения электроэнергии на одной из подстанций города, сообщила РБК пресс-служба аттракциона.

Без света остались Измайловский кремль и прилегающие территории, сказали в пресс-службе. Остановилось и колесо обозрения, люди находились внутри пяти кабинок на высоте.

Сотрудникам МЧС и сервисно-технической службе аттракциона не удалось восстановить электропитание и эвакуировать посетителей. Только после того, как с городской подстанции возобновилась подача электроэнергии, колесо обозрения запустили и вывели людей с территории аттракциона.

Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. В пресс-службе аттракциона это подтвердили.

«В настоящий момент аттракцион проверен технической службой и полностью возобновил работу», — добавили там.

После инцидента администрация колеса обозрения пообещала проработать варианты установки резервного энергопитания аттракциона.

16 июня в парке отдыха в Нальчике остановилась карусель, способная поднимать людей на высоту 28 м. На аттракционе находились 13 человек, никто из них не пострадал. В МЧС объяснили инцидент техническими причинами.