Колесо обозрения с людьми в Москве остановилось из-за сбоя на подстанции
Колесо обозрения в Измайловском кремле в Москве, на котором 19 августа застряли десять человек, остановилось из-за внезапного отключения электроэнергии на одной из подстанций города, сообщила РБК пресс-служба аттракциона.
Без света остались Измайловский кремль и прилегающие территории, сказали в пресс-службе. Остановилось и колесо обозрения, люди находились внутри пяти кабинок на высоте.
Сотрудникам МЧС и сервисно-технической службе аттракциона не удалось восстановить электропитание и эвакуировать посетителей. Только после того, как с городской подстанции возобновилась подача электроэнергии, колесо обозрения запустили и вывели людей с территории аттракциона.
Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. В пресс-службе аттракциона это подтвердили.
«В настоящий момент аттракцион проверен технической службой и полностью возобновил работу», — добавили там.
После инцидента администрация колеса обозрения пообещала проработать варианты установки резервного энергопитания аттракциона.
16 июня в парке отдыха в Нальчике остановилась карусель, способная поднимать людей на высоту 28 м. На аттракционе находились 13 человек, никто из них не пострадал. В МЧС объяснили инцидент техническими причинами.
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