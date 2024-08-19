 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Колесо обозрения с людьми в Москве остановилось из-за сбоя на подстанции

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Колесо обозрения в Измайловском кремле в Москве, на котором 19 августа застряли десять человек, остановилось из-за внезапного отключения электроэнергии на одной из подстанций города, сообщила РБК пресс-служба аттракциона.

Без света остались Измайловский кремль и прилегающие территории, сказали в пресс-службе. Остановилось и колесо обозрения, люди находились внутри пяти кабинок на высоте.

Сотрудникам МЧС и сервисно-технической службе аттракциона не удалось восстановить электропитание и эвакуировать посетителей. Только после того, как с городской подстанции возобновилась подача электроэнергии, колесо обозрения запустили и вывели людей с территории аттракциона.

Десять человек застряли на колесе обозрения в Измайловском кремле
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. В пресс-службе аттракциона это подтвердили.

«В настоящий момент аттракцион проверен технической службой и полностью возобновил работу», — добавили там.

После инцидента администрация колеса обозрения пообещала проработать варианты установки резервного энергопитания аттракциона.

16 июня в парке отдыха в Нальчике остановилась карусель, способная поднимать людей на высоту 28 м. На аттракционе находились 13 человек, никто из них не пострадал. В МЧС объяснили инцидент техническими причинами.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
колесо обозрения Москва аттракцион эвакуация
Материалы по теме
Десять человек застряли на колесе обозрения в Измайловском кремле
Общество
Из-за пожара на колесе обозрения в Германии пострадали более 30 человек
Общество
Немецкая полиция назвала причину пожара на колесе обозрения в Саксонии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 17:38
В «Яндекс Такси» не увидели риска оттока водителей из-за новых полисовОбщество, 20:52
Месси пропустит ближайшие матчи сборной АргентиныСпорт, 20:50
Гладков сообщил об обстреле Шебекино и еще четырех сел и поселковПолитика, 20:47
Почему немецкая военная помощь Украине оказалась под вопросомПолитика, 20:36
Индекс Мосбиржи на годовом минимуме. Ждать ли обвала до 2500 пунктовИнвестиции, 20:33
Капитан сборной Германии Гюндоган завершил международную карьеруСпорт, 20:30
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Наследный принц Саудовской Аравии решил создать подобие Лувра в Эр-РиядеОбщество, 20:16
Колесо обозрения с людьми в Москве остановилось из-за сбоя на подстанцииОбщество, 20:13
В Германии назвали сокращение помощи Украине «фатальным сигналом»Политика, 20:05
Экс-журналистку РБК приговорили к 7 годам за убийство избивавшего ее мужаОбщество, 19:59
Цены на нефть впервые за полторы недели упали ниже $78 за баррельИнвестиции, 19:55
Умер создатель биомедицинской электрохимии академик СергиенкоОбщество, 19:38
«Рубин» победил «Акрон» благодаря автоголу и мячу на 90-й минутеСпорт, 19:38