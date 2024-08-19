Десять человек застряли на колесе обозрения в Измайловском кремле

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Измайловском кремле в Москве остановилось 50-метровое колесо обозрения с десятью посетителями в кабинках, сообщила РБК пресс-служба столичного управления МЧС.

Инцидент произошел около пяти часов вечера. «Остановилось колесо обозрения, люди находятся внутри. По прибытии огнеборцев установлено, что во время работы колеса обозрения произошло отключение электричества», — говорится в сообщении. На высоте в пяти кабинках находились люди, по два человека в каждой.

Позже энергоснабжение возобновили, колесо обозрения запустили и вывели людей с территории аттракциона. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.

РБК направил запрос в пресс-службу культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово».

16 июня в парке отдыха в Нальчике остановилась карусель, способная поднимать людей на высоту 28 м. На аттракционе находились 13 человек, никто из них не пострадал. В МЧС объяснили инцидент техническими причинами.