В Москве остановилось крупнейшее в Европе колесо обозрения
Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, которое является крупнейшим в Европе, остановилось вместе с посетителями.
В пресс-службе ВДНХ рассказали РБК, что «в связи с верховым снежным ветром произошло налипание на датчик, отвечающий за безопасность».
«Колесо приостановилось для снятия пассажиров в ручном режиме. Все службы сработали согласно регламента в установленное время производителя по «ручному прокручивание». Никто из посетителей не пострадал», — уточнили в пресс-службе.
Некоторые пассажиры кабинок рассказали, что им пришлось провести в них больше часа.
В контакт-центре аттракциона назвали погоду причиной остановки колеса. «Колесо приостановили из-за погодных условий, то есть людей всех выпустили. Всех уже почти выпустили, сейчас вручную колесо крутят, поэтому медленно», — рассказали в контакт-центре.
В МЧС РБК рассказали, что вызов к объекту был, но помощь спасателей не понадобилась.
«Заявка такая была, наши подразделения прибывали туда, но помощь наша не понадобилась», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, отметив, что спасатели не занимались эвакуацией людей с колеса обозрения.
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