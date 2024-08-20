Россияне назвали причину провести отпуск отдельно от мужа или жены
Около 6% работающих россиян не стали согласовывать даты отпуска с мужем или женой, чтобы отдохнуть отдельно, при этом больше половины россиян — 54% — планируют совместный отпуск. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).
Опрос проходил с 10 по 19 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 357 населенных пунктов во всех округах России. Опрошенным больше 18 лет, они имеют постоянную работу и состоят в браке или отношениях.
29% участников опроса хотели взять отпуск в одно время с супругом/супругой, но из-за различных обстоятельств не смогли это сделать. Те россияне, которые специально отказались от совместного отдыха со своим партнером, объяснили свое решение материальными причинами: «Чтобы оба одновременно без денег не остались».
Среди респондентов, которые планируют отпуск в одно время со вторыми половинами, чаще всего россияне моложе 34 лет, таких 60%. Следом идут люди старше 45 лет — 53%.
При этом чаще согласовывают отпуск женатые и замужние россияне, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 56% и 43% соответственно.
44% россиян за последние три года пришлось хотя бы раз работать во время отпуска, показал опрос «Авито Работа». Четверти респондентов пришлось работать в отпуске один-два раза, а 9% — три-четыре раза за три года. Более четырех раз вовлекались в рабочие процессы во время отдыха еще 10% респондентов.
Количество опрошенных, которые не готовы включаться в работу в отпуске, за последние три года выросло: если в прошлом исследовании доля ответивших так составляла 43%, то в текущем — 47%.
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