Увеличилось число заявивших о работе в отпуске россиян

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За последние три года 44% россиян хотя бы раз работали во время отпуска. Это следует из результатов опроса «Авито Работа» (есть у РБК). При этом в марте 2023-го доля тех, кому приходилось работать в отпуске, составляла 40%.

Четверти респондентов пришлось работать в отпуске один-два раза, а 9% — три-четыре раза за три года. Более четырех раз вовлекались в рабочие процессы во время отдыха еще 10% респондентов.

При возникновении рабочих вопросов больше половины (60%) россиян принимают звонки и отвечают на сообщения коллег, находясь в отпуске. Рабочие переписки на отдыхе читают в основном специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%).

Как перестать работать в отпуске: 7 правил Стиль

В зависимости от возраста отношение к балансу между работой и отдыхом тоже отличается. Например, среди россиян в возрасте 18–24 лет общаются по задачам с коллегами во время отпуска 51% респондентов. Среди специалистов старшего возраста (45 лет — 54 года) этот показатель значительно выше — 63%.

Большая часть опрошенных (67%) сами беспокоят коллег, находящихся в отпуске. При этом на постоянной основе из-за необходимости так делают только 3% опрошенных. Каждый пятый (20%) россиянин иногда пишет людям в отпуске, а 45% делают это очень редко. Никогда не беспокоят своих коллег на отдыхе треть участников исследования (33%).

Количество опрошенных, которые не готовы включаться в работу в отпуске, за последние три года выросло: если в прошлом исследовании доля ответивших так составляла 43%, то в текущем — 47%. Кроме того, в прошлогоднем опросе рабочие чаты из отпуска мониторили 43% респондентов, а по результатам нового оказалось, что за деловой коммуникацией во время отдыха следят только 38%.

В мае 2022 года сервис по поиску работы SuperJob спрашивал россиян, сколько денег им нужно для идеального отпуска. Более трети (35%) россиян сообщили, что средств на недельный отпуск им не хватает. Идеальный отдых россияне оценили в среднем в 160 тыс. руб. При этом потратить на свой отпуск респонденты были готовы в среднем 37 тыс. руб.