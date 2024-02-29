 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Увеличилось число заявивших о работе в отпуске россиян

Больше 40% россиян заявили, что сталкивались с необходимостью работать в отпуске
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За последние три года 44% россиян хотя бы раз работали во время отпуска. Это следует из результатов опроса «Авито Работа» (есть у РБК). При этом в марте 2023-го доля тех, кому приходилось работать в отпуске, составляла 40%. 

Четверти респондентов пришлось работать в отпуске один-два раза, а 9% — три-четыре раза за три года. Более четырех раз вовлекались в рабочие процессы во время отдыха еще 10% респондентов.

При возникновении рабочих вопросов больше половины (60%) россиян принимают звонки и отвечают на сообщения коллег, находясь в отпуске. Рабочие переписки на отдыхе читают в основном специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%).

Как перестать работать в отпуске: 7 правил
Стиль
Фото:chen/Unsplash

В зависимости от возраста отношение к балансу между работой и отдыхом тоже отличается. Например, среди россиян в возрасте 18–24 лет общаются по задачам с коллегами во время отпуска 51% респондентов. Среди специалистов старшего возраста (45 лет — 54 года) этот показатель значительно выше — 63%.

Большая часть опрошенных (67%) сами беспокоят коллег, находящихся в отпуске. При этом на постоянной основе из-за необходимости так делают только 3% опрошенных. Каждый пятый (20%) россиянин иногда пишет людям в отпуске, а 45% делают это очень редко. Никогда не беспокоят своих коллег на отдыхе треть участников исследования (33%).

Количество опрошенных, которые не готовы включаться в работу в отпуске, за последние три года выросло: если в прошлом исследовании доля ответивших так составляла 43%, то в текущем — 47%. Кроме того, в прошлогоднем опросе рабочие чаты из отпуска мониторили 43% респондентов, а по результатам нового оказалось, что за деловой коммуникацией во время отдыха следят только 38%.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В мае 2022 года сервис по поиску работы SuperJob спрашивал россиян, сколько денег им нужно для идеального отпуска. Более трети (35%) россиян сообщили, что средств на недельный отпуск им не хватает. Идеальный отдых россияне оценили в среднем в 160 тыс. руб. При этом потратить на свой отпуск респонденты были готовы в среднем 37 тыс. руб.

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Теги
Авито Исследование соцопрос Опрос работа отпуск
Материалы по теме
Россияне стали чаще брать отпуска и отгулы ко Дню народного единства
Общество
Роструд подсчитал готовых работать в отпуске россиян
Общество
Каждый девятый врач отказался работать во время отпуска
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Увеличилось число заявивших о работе в отпуске россиян Общество, 06:00
Минобороны отчиталось о закреплении в Работино Политика, 05:40
Минздрав зарегистрировал обновленный «Спутник V» Технологии и медиа, 05:12
Госдеп сообщил о наблюдении за Приднестровьем после обращения к России Политика, 04:47
Белый дом заявил, что врачи не проверяли умственные способности Байдена Политика, 04:21
В ВШЭ оценили вклад «газелей» в экономику России Экономика, 04:13
В Херсонской области сообщили об отбитой высадке диверсантов Украины Политика, 03:44
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В третьем штате запретили Трампу участвовать в праймериз Политика, 03:25
В США сорвалась казнь серийного убийцы Томаса Крича Общество, 02:50
Вернувшегося после обмена военного обвинили в боях на стороне Украины Политика, 02:25
Bild опубликовал «план нападения» России на Германию Политика, 01:27
Новак сообщил об отсутствии планов запретить экспорт дизеля Экономика, 01:12
В Раде сообщили о взломе сайта Политика, 00:33
Лидеры конгресса США согласовали отсрочку шатдауна Политика, 00:24