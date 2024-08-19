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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Донецка погибла беременная женщина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Беременная женщина погибла, еще десять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его данным, в ходе четырех обстрелов Петровского района города произошло около десяти взрывов.

Артобстрел пришелся на остановку общественного транспорта по улице Добровольского. В результате погибла беременная женщина 1990 года рождения. Ранения получили десять человек, включая двоих детей (девочки 2007 и 2008 годов рождения), им было назначено амбулаторное лечение. Ранения средней степени тяжести получили четыре человека.

Петровский район находится на западе Донецка, это наиболее отдаленная от центра часть города. Район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Накануне Донецк также попал под обстрел со стороны Украины, погибли два человека: мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения.

Двумя днями ранее, 16 августа, Пушилин сообщил, что в результате последней атаки ВСУ на Донецк ранения получили 13 человек, 11 из них пострадали при ударе по торговому центру «Галактика» в Петровском районе.

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Денис Пушилин ДНР ВСУ обстрел погибшие
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