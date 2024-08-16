Пушилин: число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13

Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В результате последней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк ранения получили 13 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадали мужчина 1963 года рождения и женщина 1976 года рождения (состояние легкой степени тяжести)», — написал Пушилин.

Кроме того, при обстреле торгового центра «Галактика» в Петровском районе пострадали 11 человек. Здание получило повреждения, также удары нанесли по больнице № 14 и линии электропередачи в Никитовском районе Горловки, добавил глава ДНР.

Всего со стороны ВСУ за пятницу совершены 20 атак, выпущено более 60 боеприпасов, добавил Пушилин.

16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило об ударе ВСУ, в результате которого начался пожар в торговом центре. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в здании находилось много посетителей, погибли два человека.

По информации главы ДНР, площадь пожара в ТЦ «Галактика» превысила 10 тыс. кв. м. Центр восстановлению не подлежит.

СК возбудил уголовное дело по факту атаки на ТЦ. По ст. 205 Уголовного кодекса (теракт) максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.