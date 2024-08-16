 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13

Пушилин: число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В результате последней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк ранения получили 13 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадали мужчина 1963 года рождения и женщина 1976 года рождения (состояние легкой степени тяжести)», — написал Пушилин.

Кроме того, при обстреле торгового центра «Галактика» в Петровском районе пострадали 11 человек. Здание получило повреждения, также удары нанесли по больнице № 14 и линии электропередачи в Никитовском районе Горловки, добавил глава ДНР.

Всего со стороны ВСУ за пятницу совершены 20 атак, выпущено более 60 боеприпасов, добавил Пушилин.

Пушилин заявил о полном уничтожении ТЦ «Галактика» после атаки ВСУ
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило об ударе ВСУ, в результате которого начался пожар в торговом центре. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в здании находилось много посетителей, погибли два человека.

По информации главы ДНР, площадь пожара в ТЦ «Галактика» превысила 10 тыс. кв. м. Центр восстановлению не подлежит.

СК возбудил уголовное дело по факту атаки на ТЦ. По ст. 205 Уголовного кодекса (теракт) максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Донецк Денис Пушилин ВСУ
Материалы по теме
Пушилин заявил о полном уничтожении ТЦ «Галактика» после атаки ВСУ
Политика
Пушилин сообщил о пострадавшем при атаке на ТЦ в Донецке подростке
Общество
СК завел дело о теракте по факту удара ВСУ по торговому центру в Донецке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 17:26
«Искандер» уничтожил две установки Patriot в Днепропетровской областиПолитика, 22:28
Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13Политика, 22:12
Минобороны отчиталось об уничтоженном ЗРК С-125Политика, 22:07
Над Курской областью сбили украинский дронПолитика, 21:48
Зеленский рассказал о законопроекте против российского влияния в церквиПолитика, 21:30
Помощник в вашем мозге: как будут работать гаджеты будущегоРБК и Сбер, 21:28
Сафонов остался в запасе ПСЖ на матч первого тура чемпионата ФранцииСпорт, 21:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МИДе обвинили Украину в создании помех для эвакуации в Курской областиПолитика, 21:18
Уничтожившего украинскую БМП срочника наградятПолитика, 21:17
Пушилин заявил о полном уничтожении ТЦ «Галактика» после атаки ВСУПолитика, 21:05
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:56
Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерс» в ЦинциннатиСпорт, 20:55
Два украинца напали на пограничников, отобрали оружие и сбежали в РумыниюПолитика, 20:50
Мишустин увеличил число заместителей министра культурыОбщество, 20:48