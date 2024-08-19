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Военная операция на Украине ,  
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Дания разрешила Украине наносить удары по России своим оружием

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Военная операция на Украине
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинские военные вправе наносить удары по территории России датским оружием, переданным Украине. Об этом заявил глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен, передает телерадиокомпания DR.

«Если наносить удары по инфраструктуре или военным объектам противника, то это полностью в рамках правил войны. <...> Нельзя устанавливать такой лимит, по которому [датское] вооружение может использоваться только на украинской территории», — сказал Расмуссен.

Глава датского МИДа добавил, что поддержка Украины со стороны Дании после наступления в Курской области не изменилась.

19 августа правительство Дании приняло решение о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 783 млн крон (около $116 млн). Средства предназначены для закупки продукции у украинского военно-промышленного комплекса, а также через иностранных партнеров.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

14 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не принимали участия в планировании или подготовке этой операции».

Через два дня помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что без поддержки Вашингтона Киев не рискнул бы провести рейд на российскую территорию. Он отметил, что именно страны НАТО поставляют Киеву оружие, отправляют военных инструкторов и снабжают разведывательными данными.

Президент России Владимир Путин назвал действия вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «масштабной провокацией», пообещав «достойный ответ России».

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