«Яндекс Маркет» введет сервисный сбор за заказы

«Яндекс Маркет» введет сервисный сбор по ₽20 за заказ для пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яндекс Маркет» введет для пользователей сервисный сбор в размере 20 руб. за каждый заказ. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

«Сервисный сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю с соблюдением всех заявленных условий. И будет распространяться на все виды оплат и логистических схем», — говорится в сообщении.

На первом этапе нововведение коснется пользователей из Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а потом число городов расширят.

«Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры», — объяснили в «Яндексе».

В марте онлайн-ретейлер Ozon решил ввести сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов. Через день после объявления о введении сбора появились сообщения о том, что десятки пунктов Ozon закрылись или выпустили заявления с угрозами о закрытии. В компании опровергли информацию о массовом закрытии пунктов выдачи. В конце того же месяца ретейлер решил поменять механику расчета сервисного сбора, сделав его меньше.