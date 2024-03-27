Ozon сократил размер сервисного сбора

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Онлайн-ретейлер Ozon решил поменять механику расчета сервисного сбора, сделав его меньше, сообщила РБК пресс-служба компании. Такое решение было принято по итогам встречи представителей Ozon с партнерами компании.

«По итогам обратной связи от предпринимателей компания поменяет механику расчета сбора — сбор станет меньше», — сообщили в Ozon.

Изменения касаются товаров стоимостью больше 5 тыс. руб. Если пункт выдачи заказов (ПВЗ) выдает много таких товаров, то это резко увеличивает совокупный размер его оборота и, следовательно, повышает и размер сбора. Теперь же для целей расчета сервисного сбора Ozon решил принять 5 тыс. руб. за максимально возможную стоимость, все более дорогие товары (например, смартфон стоимостью 150 тыс. руб.) также будут считаться стоящими ровно 5 тыс. руб. Таким образом, учитываемый при расчете сбора оборот ПВЗ станет меньше, а значит, снизится и сумма самого сбора.

«Число партнеров, для которых сбор будет максимальным (от 20 до 40% вознаграждения), после перерасчета уменьшится в два раза: с 1% предпринимателей до 0,5%», — объяснили в компании.

При этом там отметили, что для 92,5% партнеров сбор не превысит 4% от вознаграждения и для большинства он будет в пределах 20 руб. Снижать процент вознаграждения для всех партнеров Ozon не стал.

14 марта Ozon объявил, что с 1 апреля введет сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов. В компании заявили, что при расчете размера сбора будут учитываться плотность населения в городе, где находится ПВЗ, средние расходы на аренду, оборот пункта выдачи и другие факторы.

Ozon заверил, что новый сбор будет применяться примерно к 10% наиболее «зрелых» точек. Для «небольших и начинающих предпринимателей» же сервисный сбор составит 1 руб. в месяц за пункт, сообщили в маркетплейсе.

16 марта, через день после объявления о введении сбора, появились сообщения о том, что десятки пунктов Ozon закрылись или выпустили заявления с угрозами о закрытии из-за введения сервисного сбора. В Ozon информацию о массовом закрытии пунктов выдачи опровергли и назвали «слухами». В компании заявили, что 16 марта «по техническим причинам» не открылись около 70 ПВЗ.