Голикова назвала число китайцев, приехавших в Россию на лечение
Число китайцев, которые за последние пять лет приезжали в Россию на лечение, почти достигло 200 тыс. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на 25-м заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
«За последние пять лет количество граждан Китая, которые с различными целями лечения посетили медицинские организации Министерства здравоохранения, составило 198 тыс. Очень рассчитываем на то, что это направление будет развиваться», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).
Она отметила, что Россия и Китай в рамках профилактики и лечения неинфекционных заболеваний вместе развивают несколько направлений — офтальмологию, сбережение материнства и детства, психиатрию, а также онкологию и ядерную медицину.
В феврале 2024 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сформировался поток пациентов из европейских, азиатских и арабских стран, которые приезжают в Россию лечиться. По его словам, наиболее востребованным направлением стала офтальмология. Также популярностью пользуются направление онкологии, кардиологии, стоматологии.
Медицинский туризм приносит России ежегодно более $1 млрд, отметил министр на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года.
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