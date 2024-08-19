Голикова назвала число китайцев, приехавших в Россию на лечение

Голикова: «Почти 200 тыс. китайцев за пять лет посетили Россию для лечения»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Число китайцев, которые за последние пять лет приезжали в Россию на лечение, почти достигло 200 тыс. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на 25-м заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

«За последние пять лет количество граждан Китая, которые с различными целями лечения посетили медицинские организации Министерства здравоохранения, составило 198 тыс. Очень рассчитываем на то, что это направление будет развиваться», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).

Она отметила, что Россия и Китай в рамках профилактики и лечения неинфекционных заболеваний вместе развивают несколько направлений — офтальмологию, сбережение материнства и детства, психиатрию, а также онкологию и ядерную медицину.

В феврале 2024 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сформировался поток пациентов из европейских, азиатских и арабских стран, которые приезжают в Россию лечиться. По его словам, наиболее востребованным направлением стала офтальмология. Также популярностью пользуются направление онкологии, кардиологии, стоматологии.

Медицинский туризм приносит России ежегодно более $1 млрд, отметил министр на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года.