Осужденные в ДНР пытались заблокировать сотрудников колонии

Енакиевская исправительная колония (Фото: minjust-dnr.ru)

Трое заключенных попытались заблокировать сотрудников исправительной колонии в Енакиево в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным ведомства, трое осужденных «совершили противоправные действия в отношении сотрудников учреждения, выразившиеся в блокировании последних и препятствии осуществления ими должностных полномочий».

Сотрудники колонии № 12 смогли отбиться от осужденных, никто не пострадал. Колония функционирует в штатном режиме, уточнили во ФСИН.

13 августа пресс-служба ФСИН опровергла захват украинскими военными сотрудников службы в Курской области. Как уточнили в ведомстве, появившаяся информация в интернете о том, что бойцы ВСУ берут в плен группу сотрудников УФСИН по Курской области в городе Льгов, фейковая. С 6 августа в Курской области идут бои между российской и украинской армиями. По оценке министерства обороны, по состоянию на 19 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 3,4 тыс. военных.