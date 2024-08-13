Во ФСИН опровергли сообщения о захвате своих сотрудников во Льгове
Информация о захвате Вооруженными силами Украины (ВСУ) сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Курской области не соответствует действительности, сообщило российское ведомство в телеграм-канале.
«Появившаяся в сети Интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», — написала пресс-служба.
Ранее в Telegram появилось видео, на котором якобы происходит захват ВСУ группы сотрудников УФСИН Курской области во Льгове.
Льговский район находится севернее Суджанского, об атаке ВСУ на который сообщало Минобороны. На юго-западе он граничит с Кореневским районом, также атакованным ВСУ, а на востоке — с Курчатовским.
Город Льгов — административный центр района. Он расположен в 65 км от Курска и в 26 км от Курчатова (по прямой). Рядом с Курчатовым расположена крупнейшая в регионе Курская АЭС. 9 августа мэр Курчатова сообщал о боях в нескольких десятках километров от города.
13 августа власти Льгова также опровергли информацию о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 км от Курской АЭС. «Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое «продвижение» вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями», — сообщили местные власти.
Боевые действия в приграничных районах Курской области начались утром 6 августа и продолжаются до сих пор. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому спустя два дня придали федеральный статус.
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