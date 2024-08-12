ФСИН начала проверку после банкета заключенных в мордовской колонии

В Мордовской колонии осужденные за тяжкие преступления устроили банкет, на котором были около 40 человек, сообщили «Известия». ФСИН заинтересовалась ситуацией

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Мордовское управление Федеральной службы наказаний начало проверку информации о банкете заключенных в одной из колоний, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Издание со ссылкой на источник сообщило, что застолье устроили в исправительной колонии № 7 в поселке Сосновка. Газета опубликовала снимок с камеры видеонаблюдения, где видны два стола с закусками и горячими блюдами.

Кадр был сделан 20 июля, на банкете присутствовали не менее 40 человек. По данным издания, это осужденные за тяжкие преступления, в том числе, участники этнических группировок и распространители наркотиков.

Во ФСИН напомнили, что осужденные в исправительных учреждениях могут заказывать и покупать готовую еду в специальных магазинах, получать разрешенные продукты в передачах и посылках и «употреблять их в отведенное распорядком дня время в комнатах приема пищи». Издание отмечает, что легально покупать продукты из ресторана могут люди, которые находятся в СИЗО, а на исправительные колонии такая возможность не распространяется.

ИК-7 в Сосновке — мужская исправительная колония строгого режима. На сайте учреждения опубликован список продуктов, которые нельзя передавать заключенным. В их числе — продукты домашнего изготовления, готовые блюда из мяса, птицы и рыбы, овощные салаты, гарниры, соусы, кондитерские изделия и т. д.