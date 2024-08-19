В ДТП с автобусом в Литве пострадали 26 человек, в том числе россияне

Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Литве

Фото: policija.lrv.lt

В Литве пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате пострадали 26 человек, среди которых были граждане России. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда.

ДТП произошло утром 19 августа в районе деревни Жигенай в Шакяйском районе. В автобусе, который ехал по маршруту Калининград — Рига, находились 47 человек, включая водителя. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

В итоге пострадали 26 человек, в том числе граждане Латвии и России, их доставили в местные больницы. Четыре человека получили серьезные ранения, у остальных — легкие травмы, уточнили в полиции. Начато досудебное расследование.

3 июля в Турции автобус, доставлявший российских и белорусских туристов в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб. ДТП произошло в окрестностях Манавгата, в автобусе были 25 пассажиров. В результате аварии пострадали 16 российских и четверо белорусских граждан. Водитель умер от тяжелых травм.