На Украине пьяный священник после ДТП пытался отнять пистолет у полиции

Фото: npu.gov.ua

Украинские полицейские задержали пьяного священника, устроившего ДТП и пытавшегося забрать оружие у сотрудницы правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Черновицкой области, где произошла авария.

Инцидент произошел 18 августа в районе села Мольница. Священник, который находился за рулем «КАМАЗа», столкнулся с дорожным столбом и скрылся с места происшествия. Позже полицейские задержали его грузовик на одной из дорог.

«Во время общения с 42-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти соответствующий тест на месте. Результат алкотестера «Драгер» показал 1,94 промилле», — уточнили в Нацполиции. Максимальная норма алкоголя в крови для водителя на Украине по национальному законодательству составляет 0,2 промилле.

Кроме того, по данным ведомства, во время составления протокола священник начал вести себя агрессивно, сопротивляться работнице патрульной полиции, избил ее и пытался завладеть ее огнестрельным оружием. В итоге женщину госпитализировали.

На водителя составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами в состоянии опьянения), а также внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).