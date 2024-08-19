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Общество ,  
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На Украине пьяный священник после ДТП пытался отнять пистолет у полиции

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Украинские полицейские задержали пьяного священника, устроившего ДТП и пытавшегося забрать оружие у сотрудницы правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Черновицкой области, где произошла авария.

Инцидент произошел 18 августа в районе села Мольница. Священник, который находился за рулем «КАМАЗа», столкнулся с дорожным столбом и скрылся с места происшествия. Позже полицейские задержали его грузовик на одной из дорог.

«Во время общения с 42-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти соответствующий тест на месте. Результат алкотестера «Драгер» показал 1,94 промилле», — уточнили в Нацполиции. Максимальная норма алкоголя в крови для водителя на Украине по национальному законодательству составляет 0,2 промилле.

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Кроме того, по данным ведомства, во время составления протокола священник начал вести себя агрессивно, сопротивляться работнице патрульной полиции, избил ее и пытался завладеть ее огнестрельным оружием. В итоге женщину госпитализировали.

На водителя составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами в состоянии опьянения), а также внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).

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Теги
священник ДТП Украина Черновицкая область алкогольное опьянение сопротивление полиции
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