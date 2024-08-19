 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция Красноярска начала проверку из-за видео с ванной и самокатом

Полиция Красноярска начала проверку из-за видео с ванной и самокатом
Video

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска организовали проверку из-за видео, на котором подростки устроили «опасные развлечения» на электросамокатах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, в соцсетях появились видео, на котором компания молодых людей в центре Красноярска зацепила за электросамокаты «предметы, на которых перевозились пассажиры». Например, они привязали к самокатам ванну и диван и ездили на них по дороге, отмечает местный телеканал «ТВК-24». Кроме того, один подросток двигался по проезжей части, везя за собой человека в ванне, оборудованной колесами, добавили в полиции.

«Сотрудниками Госавтоинспекции инициирована проверка по данному факту. К лицам, управлявшим индивидуальными средствами мобильности, и к пешеходу будут приняты меры административного воздействия. Личности всех участников инцидента устанавливаются», — говорится в сообщении.

В Москве начали конфисковывать электросамокаты за ДТП
Общество

7 августа семью москвичей оштрафовали за то, что они ехали по проезжей части вдвоем на одном самокате и перевозили на ребенка в рюкзаке. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Пользователь получил штрафы за три нарушения, после чего его заблокировали в сервисе.

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Красноярск самокаты электросамокат проверка МВД
Материалы по теме
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты
Общество
Блогер Бил вновь попал под арест за «самокатный патруль»
Общество
Володин запустил опрос о запрете езды на электросамокатах по улицам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Алена Делона похоронят в его поместье в Души с 35 собакамиОбщество, 14:49
Кержакова признали лучшим тренером месяца в КазахстанеСпорт, 14:46
Один из крупных банков Киргизии приостановил переводы через банки РоссииФинансы, 14:40
Голикова назвала число китайцев, приехавших в Россию на лечениеОбщество, 14:40
Зачем фермам искусственный интеллект и роботыРБК и Сбер, 14:37
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:36
Какой беспроблемный кроссовер премиум-класса купить дешевле ₽2,5 млнАвто, 14:33
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Осужденные в ДНР пытались заблокировать сотрудников колонииОбщество, 14:28
Как составить рабочую стратегию развития бизнеса. Готовый алгоритмPro, 14:24
Чемпиона России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допингСпорт, 14:22
Кадыров рассказал, что разработки Илона Маска помогают российским бойцамПолитика, 14:22
В МЧС предупредили о фейках про эвакуацию в Курской областиПолитика, 14:21
В Москве за полгода отреставрировали 50 объектов культурного наследияНедвижимость, 14:13
Король негатива: как руководителю справиться с пессимизмом — Fast CompanyPro, 14:05