Полиция Красноярска начала проверку из-за видео с ванной и самокатом

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Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска организовали проверку из-за видео, на котором подростки устроили «опасные развлечения» на электросамокатах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, в соцсетях появились видео, на котором компания молодых людей в центре Красноярска зацепила за электросамокаты «предметы, на которых перевозились пассажиры». Например, они привязали к самокатам ванну и диван и ездили на них по дороге, отмечает местный телеканал «ТВК-24». Кроме того, один подросток двигался по проезжей части, везя за собой человека в ванне, оборудованной колесами, добавили в полиции.

«Сотрудниками Госавтоинспекции инициирована проверка по данному факту. К лицам, управлявшим индивидуальными средствами мобильности, и к пешеходу будут приняты меры административного воздействия. Личности всех участников инцидента устанавливаются», — говорится в сообщении.

7 августа семью москвичей оштрафовали за то, что они ехали по проезжей части вдвоем на одном самокате и перевозили на ребенка в рюкзаке. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Пользователь получил штрафы за три нарушения, после чего его заблокировали в сервисе.