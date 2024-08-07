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Общество ,  
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В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка в сумке на самокате

Фото: DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка в сумке на самокате
Video

Семью москвичей, которая перевозила на электросамокате ребенка в рюкзаке по проезжей части, оштрафовали и заблокировали в сервисе, сообщает пресс-служба департамента транспорта города. В их телеграм-канале также были опубликованы кадры нарушения.

«На видео родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком, втроем, по проезжей части», — говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Пользователь получил штрафы за каждое из нарушений, после чего его заблокировали в сервисе.

По данным пресс-службы, операторам проката также направили письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. руб. Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга, уточняет департамент.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В конце мая 2024 года операторы проката электросамокатов Whoosh и «Юрент» повысили штрафы за некоторые нарушения и ввели новые. Так, наиболее строгие санкции ждут за езду в пьяном виде — до 100 тыс. руб., а также за ДТП и иные инциденты.

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электросамокат Москва штраф Максим Ликсутов Дептранс
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