В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка в сумке на самокате

Фото: DtRoad / Telegram

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Семью москвичей, которая перевозила на электросамокате ребенка в рюкзаке по проезжей части, оштрафовали и заблокировали в сервисе, сообщает пресс-служба департамента транспорта города. В их телеграм-канале также были опубликованы кадры нарушения.

«На видео родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком, втроем, по проезжей части», — говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что по камерам и номеру на самокате нарушителя быстро выявили и привлекли к ответственности. Пользователь получил штрафы за каждое из нарушений, после чего его заблокировали в сервисе.

По данным пресс-службы, операторам проката также направили письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. руб. Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга, уточняет департамент.

В конце мая 2024 года операторы проката электросамокатов Whoosh и «Юрент» повысили штрафы за некоторые нарушения и ввели новые. Так, наиболее строгие санкции ждут за езду в пьяном виде — до 100 тыс. руб., а также за ДТП и иные инциденты.