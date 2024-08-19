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Суд вновь оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах

Мария Максакова
Мария Максакова (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал оперную певицу, экс-депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс (Минюст признал иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Максакова признана виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП — нарушение порядка деятельности иностранного агента. Певицу оштрафовали на 50 тыс. руб.

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В 2017 году Максакову исключили из партии «Единая Россия» из-за обнаружения у нее двойного гражданства, а также в связи с нарушением партийного устава. В том же году она извинилась перед украинцами и крымскими татарами за присоединение Крыма к России в 2014 году, отметив, что в момент голосования в Госдуме по этому решению она отсутствовала и в парламенте, и в стране.

Минюст объявил Максакову иностранным агентом в мае 2023 года. По утверждению ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Певица проживает за границей.

В ноябре 2023 года Максакову признали виновной в еще одном нарушении закона об иноагентах — она не маркировала свои ролики на видеохостинге YouTube специальной плашкой о своем статусе.

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иноагенты Пресненский суд Москва штраф Мария Максакова
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