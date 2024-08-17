Адвокат напавшего на «Крокус» попросил отпустить его из-за здоровья

Мухаммадсобир Файзов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова просила суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения — он передвигается на инвалидной коляске, сообщает ТАСС со ссылкой на решение по апелляции на арест обвиняемого.

В документе адвокат подчеркивает, что Файзов «нуждается в лечении» и просит избрать «иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу». Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста мужчине, подчеркнув, что нет доказательств того, что он не может содержаться под стражей.

Файзову 19 лет. Во время задержания он получил ранение, его глаз не закрывался. На первое заседание суда мужчину привезли на инвалидной коляске.

Накануне Басманный суд Москвы продлил Файзову и еще трем исполнителям теракта арест до 22 ноября 2024 года. Таким образом, они пробудут в СИЗО почти восемь месяцев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, открыли огонь по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.