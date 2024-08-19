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Общество ,  
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В Пакистане пока не смогли найти пропавшего в горах альпиниста

Фото: Валерий Кудрашов / Global Look Press
Фото: Валерий Кудрашов / Global Look Press

Спасатели по-прежнему не могут найти российского альпиниста Сергея Нилова, пропавшего после схода лавины на севере Пакистана, сообщил РБК официальный представитель посольства России в стране Игорь Колесников.

«Сергей Нилов до сих пор считается пропавшим без вести», — написал он.

Представитель посольства также рассказал о состоянии двух других альпинистов из группы.

«У Сергея Миронова вероятны переломы рук и ног, состояние Михаила Миронова оценивается как удовлетворительное», — сообщил Колесников. 

На севере Пакистана пропал российский альпинист
Общество
Фото:Алексей Баутин / Федерация альпинизма России

Накануне в Федерации альпинизма России (ФАР) сообщили, что Нилов пропал без вести на горе Гашербрум IV (пакистанская северная территория Гилгит-Балтистан). По данным ФАР, на ледопаде, где Нилов работал вместе с Михаилом и Сергеем Мироновыми, 17 августа произошел обвал.

Позже российское посольство в Пакистане сообщило о сходе лавины на горе Гашербрум IV. По данным ведомства, в результате «в бедственное положение попала группа из пяти российских альпинистов». Для их спасения привлекли Военно-воздушные силы Пакистана, двоих человек, А. Баутина и Е. Яблокова, удалось эвакуировать, уточнили в посольстве.

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