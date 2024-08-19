На севере Пакистана пропал российский альпинист

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на горе Гашербрум IV (пакистанская северная территория Гилгит-Балтистан), сообщает Федерация альпинизма России (ФАР).

В начале августа пять российских альпинистов — Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков — отправилась на Гашербрум IV для поиска тела Дмитрия Головченко. Он погиб при восхождении на горный пик Гашербрум IV (7925 м) в сентябре 2023 года. Нилов тогда совершал восхождение вместе с Головченко и получил обморожение.

По данным ФАР, на ледопаде, где Нилов работал вместе с Михаилом и Сергеем Мироновыми, 17 августа произошел обвал. «Связь с Ниловым пропала, а остальные двое получили повреждения разной степени тяжести», — говорится в публикации. Мироновы застряли на высоте, но после смогли спуститься и нашли рюкзак Нилова. Теперь у них есть еда, горелка и другие вещи первой необходимости. «У Сергея Миронова предположительно перелом бедра и ребер», — добавили в Федерации.

Как уточнили в ФАР, поиски альпинистов начались 17 августа. На следующий день пакистанская армия при облете обнаружила Нилова, но операцию приостановили из-за ухудшения погодных условий.

Нилову 47 лет. В 2017 году он стал лауреатом международной премии «Золотой ледоруб» (Piolet d'Or) за выдающиеся достижения в альпинизме. Также он дважды становился номинантом премии «Золотой ледоруб России», а в 2021-м году стал чемпионом России по альпинизму.