Экс-мэр Новокузнецка стал вице-губернатором Хабаровского края
Бывший глава Новокузнецка в Кемеровской области Сергей Кузнецов перешел в администрацию Хабаровского края. Как сообщил врио губернатора региона Дмитрий Демешин, Кузнецов стал его заместителем.
«Сергей Николаевич Кузнецов будет курировать внутреннюю и информационную политику», — уточнил Демешин. Он добавил, что у Кузнецова большой опыт в качестве замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и связи, а также по поддержке и развитию предпринимательства. Кроме того, в течение 10 лет он был главой Новокузнецка.
Другим вице-губернатором Хабаровского края стал Артем Мельников, он назначен руководителем аппарата регионального правительства, уточнил Демешин.
Глава региона напомнил, что Мельников ранее был начальником управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, а также возглавлял службу внутреннего аудита «Роскосмоса». Помимо этого Мельников — ветеран боевых действий, по словам Демешина, в течение двух лет его новый заместитель командовал подразделениями российских бойцов в зоне военной операции на Украине.
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