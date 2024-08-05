Мэр Новокузнецка назвал причины ухода с должности

Сергей Кузнецов (Фото: ilyaseredyuk / Telegram)

Глава Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов сообщил об отставке по собственному желанию. Причиной ухода с должности он назвал участие в государственном проекте. Об этом Кузнецов сообщил в своем телеграм-канале.

«Ухожу в отставку. Решение принято в связи с тем, что мне предстоит работать в новом серьезном государственном проекте», — говорится в сообщении.

Как ожидается, депутаты городского совета Новокузнецка примут отставку мэра 6 августа на заседании горсовета.

Согласно биографической справке «Кузбасс. Онлайн», Кузнецов занимал пост мэра города с 2013 года. Он родился в Киселевске в 1969 году. Окончил факультет иностранных языков Новокузнецкого государственного педагогического института в 1992 году, в 1996 году — юрфак КемГУ.

До 2010 года Кузнецов работал в различных металлургических и других промышленных компаниях, затем был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству.

По данным «Кузбасс. Онлайн», Кузнецов неоднократно попадал в топ-10 национального рейтинга мэров, который составляется политологами-экспертами по итогу работы чиновников.

В то же время в сети мэр получил популярность и благодаря резким высказываниям. Так, во время визита в город замгенпрокурора в ноябре 2023 года после урагана, обрушившегося на Сибирь, Кузнецов на совещании нецензурно выругался в адрес подчиненных, в том числе в связи с приездом представителя надзорного ведомства.

Новокузнецк — первый по площади город в Кузбассе и второй по населению (536 тыс. человек), а также старейший город Кемеровской области — Кузбасса.

Расположен на юге Западной Сибири, на реке Томь, в южной части Кемеровской области.